Una relación compleja

Un éxito abrumador, rivalidades y excesos

Con sus primeros discos Definitely Maybe (1994) y (What's the Story) Morning Glory? (1995), Oasis hizo historia cuando el 10 y 11 de agosto de 1996 logró reunir a más de 250 mil jóvenes en Knebworth Park.

El quiebre

Hace exactos 15 años, la banda de éxitos como Wonderwall o Don’t look back in anger estaba a minutos de subir al escenario del festival Rock en Seine, París, cuando un altercado entre Liam y Noel dejaría en ascuas a todo el público.

“Es con cierta tristeza y gran alivio que les digo que he dejado Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”, dijo después Noel, según consignó la BBC en 2009.

Carreras paralelas y demandas

En las últimas semanas ambos hermanos habían dado señales de una posible reconciliación. De hecho, el propio Liam le dedicó varias canciones a su hermano durante su reciente gira de celebración del 30° aniversario de Definitely Maybe. Entre ellas, Half The World Away y Lock All The Doors.