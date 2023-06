Chyno Miranda continúa su recuperación en Venezuela, país donde festejó el Día del Padre con un maravilloso reencuentro c on su expareja, Natasha Araos y el hijo de cuatro años que tienen en común, Lucca.

Este tierno detalle llega seis meses después de que el intérprete de Niña Bonita revelara, en una entrevista con el creador de contenido Irrael Gómez, que tenía tiempo sin hablar con su hijo: “No he hablado con mi hijo, chamo”, comentó. “Mi hijo no habla todavía, tiene 3 años. Lo he visto en fotos y en videos, increíbles, un cachetón hermoso”.