Así fue el momento en que Dua Lipa cae en pleno concierto en Italia

Por parte de su gira 'Future Nostalgia', la cantante británica Dua Lipa visitó Milán para subir al escenario y compartir con miles de asistentes provenientes de varias partes de Italia. Sin embargo, los accidentes ocurren incluso en los escenarios, y esta vez le tocó a ella.

En una de sus interpretaciones, mientras caminaba y brincaba alrededor del escenario cantando 'Be The One', la intérprete resbaló con uno de sus tacones y golpeó su lado derecho del cuerpo al caer.