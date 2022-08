Así cantó Ñusta Picuasi la pista de 'Titanic' en la Asamblea Nacional

Para Picuasi, el internet fue la puerta a su arte, y los usuarios son sus más grandes fanáticos. Esta vez, llegó al pleno de la Asamblea Nacional, presentándose el pasado lunes con su encantadora voz e interpretando la icónica pista de la cinta 'Titanic', 'My Heart Will Go On'.

¿Cómo suena 'Te Felicito', de Shakira, en kichwa? Joven otavaleña se viraliza

Además de aquella interpretación, la joven cantó temas como "Hasta la Raíz", mismo que cuenta con miles de likes y comentarios en redes sociales. En Twitter, la institución mencionó con respecto a la llegada de la otavaleña.