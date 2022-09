Aparece un presunto hijo secreto de Shakira con un actor colombiano

Una nueva controversia se suma al escándalo por el que atraviesa Shakira tras la separación de Gerard Piqué y que la tiene bajo el ojo público en España.

Desde Colombia, el reconocido actor Santiago Alarcón salió a denunciar públicamente un presunto caso de "acoso" por parte de un joven que alega ser su hijo y de la cantante Shakira.

Esto se sabe sobre el supuesto hijo de Shakira y Santiago Alarcón, de 42 años, colgó un video en su cuenta de Instagram de casi 9 minutos en los que relató la "absurda" situación que supuestamente vive.

"Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida", inició a través de esa red social.

" Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven, cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado".

"El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 años cumplidos. Imagínense yo a los 12 entregándolo en adopción, y ahí va el caso de lo que les decía de la extorsión, porque me pidió 835 millones de pesos ( 189,759 dólares)", señaló el actor.

Al colombiano eso le pareció inverosímil, pero también otro detalle que el chico le habría dicho.

"Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco", relató.

En 1992, año en que el joven asegura que supuestamente fue abandonado, la famosa cantante tenía 15 años.

Santiago Alarcón confirmó que su denuncia no solo es pública, sino que también ya la externó ante las autoridades de su país. Mientras tanto, Shakira no se ha manifestado respecto a este supuesto hijo.