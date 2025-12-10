Música
10 dic 2025 , 11:59

Ángela Aguilar reveló que quiere incursionar en la actuación

La cantante mexicana confesó que se plantea incursionar en la actuación, luego de recibir críticas por su gira, Libre Corazón.

   
  • Ángela Aguilar reveló que quiere incursionar en la actuación
    Ángela Aguilar en una sesión fotográfica( RRSS )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

La carrera de Ángela Aguilar podría sumar un nuevo capítulo. La intérprete mexicana, reconocida por su trayectoria en el regional mexicano, reveló recientemente su interés por explorar la actuación, un giro que marcaría una nueva etapa en su desarrollo artístico.

Lea: Christian Nodal omite a Ángela Aguilar en los Latin Grammy y desata la polémica

Ángela Aguilar ha estado en el ojo público por sus declaraciones y su romance con Nodal.
Ángela Aguilar ha estado en el ojo público por sus declaraciones y su romance con Nodal. ( RRS )

La artista, conocida como esponjitas por sus detractores, reveló durante una entrevista con Los Ángeles Times en Español, que le gustaría debutar en la actuación, sea en cine o en televisión:

Quote

"Me encantaría, aunque yo no sé cómo le hacen los actores para meterse en papeles tan intensos [...] siento que las interpretaciones de canto son como actuar, porque tienes que sentir lo que cantas", indicó Aguilar

La artista estableció un vínculo entre la interpretación musical y la actuación, al considerar que ambas disciplinas requieren transmitir emociones y construir personajes desde la sensibilidad.

Lea: Ángela Aguilar lamenta ser juzgada por su vida privada

¿Qué piensa la artista de las críticas?

Con apenas 22 años, Aguilar se ha mantenido en el centro del debate mediático, tanto por su trabajo musical como por aspectos de su vida personal.

Su matrimonio con el cantante Christian Nodal intensificó la exposición pública y generó reacciones diversas, especialmente por el contexto previo de relaciones cercanas dentro del ámbito artístico. En medio de ese escenario, la cantante ha manifestado una postura más firme frente a la crítica.

Lea: Nodal habla sobre la manutención de su hija con Cazzu: "A mi hija no le faltará nada"

En la misma entrevista, explicó que ha aprendido a manejar los comentarios negativos y a priorizar su bienestar emocional, apoyándose en su entorno familiar y en un proceso personal de fortalecimiento:

Quote

"Lo importante es que el amor gane y que siga ganando, nosotros estamos bien y nuestra familia también" resaltó.

Temas
Entretenimiento
cantante
Música
Música Latina
actuación
espectáculo
polémica
Ángela Aguilar
México
Noticias
Recomendadas