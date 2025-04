Otros, fueron directamente a las acusaciones de plagio : "La versión original se llama 'Tuya' de Jennifer Peña, misma música" o "Pues no es sorpresa si ya todos sabemos que Ángela Aguilar copia todo".

Algunos de los comentarios hacían referencia al plagio y a la relación entre Aguilar y Christian Nodal : "Si no se roba el marido, se roba la música" , en referencia a su relación con Christian Nodal.

Este no es el primer momento controvertido ni la primera acusación de plagio para Ángela Aguilar. Ya en febrero de 2025, se rumoreaba que la cantante Adele habría demandado a la hija de Pepe Aguilar por presunto plagio de Rolling in the Deep.

Mientras tanto, "Nadie se va como llegó" forma parte de su próximo álbum homónimo, que se estrenará el 22 de mayo.

Hasta ahora, Jennifer Peña, la autora de "Tuya", tampoco se ha pronunciado al respecto.