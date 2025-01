Anahí vuelve a la televisión tras años de ausencia enfocados en su familia

A la cantante se le acusaba de obtener documentos privados de los participantes del reality Quién Está Detrás de la Máscara, con el fin de protegerla de "no hacer el ridículo" en su regreso a la televisión después de 15 años de ausencia. En la revista mexicana TVyNovelas se describió que la también actriz había “actuado de manera indebida, realizando actividades que en los Estados Unidos y en México son equiparables a fraude”.

Por su parte, Anahí no dudó en compartir diversos mensajes en redes sociales apenas la situación salió a la luz: "Que se me quiera culpar a mí de un error de ese tamaño es totalmente injusto y no pienso quedarme callada. Es mi derecho de salvaguardar mi nombre y reputación. Mi equipo jurídico ya analiza ejercer las acciones necesarias", escribió.