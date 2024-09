Ana Gabriel enoja a sus fanáticos: la polémica que encendió su último concierto

La intérprete, al percatarse de la situación, no dudó en intervenir. "No tienes que estarles tapando, ellos también tienen derecho de ver el espectáculo" , expresó la cantante con tono firme, instando a la fan a sentarse. Además, aclaró que ella misma daría la señal cuando fuera el momento adecuado para bailar “Cuando tengan que bailar, yo los paro a bailar”.

Lo que podría haber sido un simple ajuste para asegurar el disfrute de todos los presentes, rápidamente se tornó en una escena incómoda. La fan, visiblemente sorprendida, fue abucheada por parte del público, y Ana Gabriel no intervino para calmar los ánimos. Este detalle, en particular, ha sido objeto de duras críticas en plataformas como TikTok, donde el video del incidente se volvió viral.

LEA: Juan Brujo murió de un ataque al corazón, polémico vocalista de la banda Brujería

Los internautas no tardaron en reaccionar, mientras algunos defendían a la cantante, asegurando que hizo lo correcto al buscar que todos disfrutaran del espectáculo, otros la acusaron de haber sido grosera y de no haber manejado la situación con mayor tacto. "No volvería a ir a un concierto de Ana Gabriel", comentó una usuaria, mientras otros se mostraron más empáticos con la fan afectada: "Si mi cantante favorito me dijera eso, me iría llorando".

Revise: La vocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, rompe el silencio: "Me siento ninguneada por los fans de Amaia Montero"

Mientras Ana Gabriel continúa su gira con llenos totales, este incidente deja una marca en su relación con sus fanáticos, recordándonos que en el escenario, cualquier gesto puede convertirse en un momento inolvidable, para bien o para mal.