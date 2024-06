Alicia le preparó aquel plato, basado en una pasta, con el fin de sorprenderlo, "Él me dijo que iba y ese día me volví como loca". Una de las juezas le consultó "¿Se puede saber el nombre de aquel personaje, cantante, actor?, ¿qué fue?", pese a que Machado no quiso decir su nombre, lo terminó sacando a la luz.

"Después dicen que soy yo, dicen que las mujeres nos hacemos publicidad...", dijo, "si te animas, sino, no", infirió la misma jueza, "el señor de las cuatro décadas, Arjona", terminó aceptando.

La sorpresa de los presentes fue más que evidente, a lo que ella explicó que fue "un secreto a voces, se supo en un momento y de mi parte hubo un sentimiento muy bonito, fue una relación que fue hace muchos años".