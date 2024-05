Diciéndole "mi amor", el intérprete de Aquaman gritó -no tan literalmente- su relación a los cuatro vientos con la también artista. Ambos llevaron a cabo un esperado trip por Japón, en el que sus lazos parecieron afianzarse al punto de hacer público lo que sienten en sus corazones.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me dejaste sin palabras”, escribió Momoa, junto al carrusel de instantáneas donde está con la actriz de 32 años, “Estamos muy agradecidos con todos los que nos abrieron sus casas, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. ON THE ROAM motocicletas y caos. Todo mi aloha, J".