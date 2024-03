De igual manera, Génesis de 32 años, aseguró que el artista le pidió perdón pero ella no dio el brazo a torcer. "Me hice la loca, le dejé de hablar por dos días y ahí es cuando veo que él también borró la foto, terminado. Eso fue lo que pasó. Nosotros nos queremos, nos amamos, chévere, pero sabemos que no funcionamos en ese momento", finalizó la venezolana.