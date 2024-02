El contundente mensaje de Nicky Jam a su ex, Aleska Génesis, tras enterarse de actos de brujería

"Yo no tomo café", afirmó Nicky, razón por la cual la brujería no habría funcionado con él, a lo que Enrique dijo que por tal razón el reguetonero continuaría soltero pero feliz.

La noticia de los presuntos actos de brujería por parte de Aleska Génesis, expareja de Nicky Jam, finalmente tienen una respuesta firme por parte del artista de música urbana. En su programa, Enrique Santos no desaprovechó a consultarle al respecto , aún más después de la creciente popularidad de su ex tras su participación en la Casa de los Famosos.

Sin embargo, pese al escándalo en el pasado, Aleska no hace más que echarle flores a su ex en el reality en el que participa en la actualidad: "Nicky me dio mi lugar y me trató como una reina (...) En cada concierto me decía que era el amor de su vida, yo tenía la autoestima por el suelo".

Nicky Jam habría sido víctima de brujería, según videos filtrados de su exnovia

La expresión la escuchó Nicky Jam, por lo que aprovechó para enviarle un mensaje: "Saludos para ella, que Dios me la bendiga (...) Soy un caballero, siempre voy a extrañar a la gente que ha estado en mi vida", concluyó.