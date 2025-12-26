Alejandro Sanz y Candela Márquez terminan su relación después de 14 meses juntos

La relación entre Alejandro Sanz y Candela Márquez ha llegado a su fin tras un año y dos meses de romance. La noticia ha sorprendido al mundo del espectáculo, dado que hace apenas una semana la pareja se dejó ver celebrando el 57 cumpleaños del cantante en un ambiente de total normalidad.

Sin embargo, en los últimos días la situación dio un giro radical: mientras la actriz valenciana se trasladaba a su tierra natal para refugiarse en su familia, las redes sociales se convertían en el escenario de una serie de indirectas que encendieron las alarmas de sus seguidores.

A pesar de las especulaciones sobre una posible infidelidad —alimentadas por publicaciones de Márquez que incluían símbolos de traición y letras de desamor de Rosalía—, el círculo íntimo de la pareja ha desmentido la existencia de terceras personas.