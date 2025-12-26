Música
Alejandro Sanz y Candela Márquez terminan su relación después de 14 meses juntos

Indicios en redes, versiones cruzadas y un choque de caracteres marcan la sorpresiva ruptura de la pareja a días de las fiestas de Año Nuevo.

   
    Candela Márquez y Alejandro Sanz antes de su ruptura. ( RRS )
La relación entre Alejandro Sanz y Candela Márquez ha llegado a su fin tras un año y dos meses de romance. La noticia ha sorprendido al mundo del espectáculo, dado que hace apenas una semana la pareja se dejó ver celebrando el 57 cumpleaños del cantante en un ambiente de total normalidad.

Sin embargo, en los últimos días la situación dio un giro radical: mientras la actriz valenciana se trasladaba a su tierra natal para refugiarse en su familia, las redes sociales se convertían en el escenario de una serie de indirectas que encendieron las alarmas de sus seguidores.

A pesar de las especulaciones sobre una posible infidelidad —alimentadas por publicaciones de Márquez que incluían símbolos de traición y letras de desamor de Rosalía—, el círculo íntimo de la pareja ha desmentido la existencia de terceras personas.

Alejandro Sanz y Candela Márquez yendo al concierto de Shakira.
Alejandro Sanz y Candela Márquez yendo al concierto de Shakira. ( RRS )

En declaraciones a la revista Hola!, fuentes cercanas revelan que el motivo real del distanciamiento radica en el choque de dos "caracteres muy pasionales" que han derivado en una crisis de convivencia.

La ruptura se ha hecho evidente también en el plano digital, donde Candela ha dejado de seguir al intérprete de Corazón Partío, un gesto que suele marcar el punto de no retorno en las celebridades actuales.

Por ahora, el distanciamiento físico y emocional parece definitivo para estas fiestas decembrinas. No obstante, quienes conocen a la pareja sostienen que la puerta no está cerrada del todo; dado su historial de idas y vueltas, muchos apuestan a que este episodio es solo un capítulo más en una historia de amor que se caracteriza por su intensidad y sus reconciliaciones inesperadas.

