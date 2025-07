La historia de la música contemporánea marcó un antes y un después el 13 de julio de 1985, cuando se celebró Live Aid, un concierto sin precedentes que unió a dos continentes en un solo mensaje: combatir la hambruna en Etiopía. Desde los estadios de Wembley (Londres) y John F. Kennedy (Filadelfia), artistas como Queen, David Bowie, Madonna y muchos más ofrecieron actuaciones históricas ante un público estimado de 1 500 millones de personas, alrededor del 40 % de la población mundial. La iniciativa fue impulsada por Bob Geldof, vocalista de The Boomtown Rats, quien quedó profundamente conmovido tras ver un documental de la BBC sobre la crisis humanitaria en Etiopía. Junto a Midge Ure, de Ultravox, decidió utilizar la música como herramienta de acción solidaria. Así nació Do They Know It’s Christmas?, un villancico grabado bajo el nombre de Band Aid con la participación de figuras como George Michael, Sting y Boy George, y que en tan solo una semana recaudó más de un millón de libras. También lea: Justin Bieber lanza Swag, su álbum más íntimo y familiar

El impacto de Queen

Uno de los momentos más recordados del Live Aid fue la actuación de Queen, considerada por muchos como la mejor presentación en vivo de la historia del rock. Con Freddie Mercury al frente, la banda británica logró una conexión inmediata con el público de Wembley y millones de televidentes en todo el mundo. En apenas 20 minutos, interpretaron himnos como Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga y We Are the Champions, encendiendo al estadio con una energía arrolladora. Su impecable actuación no solo revitalizó su carrera en ese momento, sino que consolidó a Queen como una de las bandas más icónicas de todos los tiempos.

Un evento benéfico global