La presentadora había sido duramente criticada en redes sociales después de ser señalada de "irrespetar" las canas del intérprete, "la gente cuando recibe una orden lo toma como una ofensa o como una agresión y no es así, ya a estas alturas de la competencia pues qué pena pero yo quiero ganar ", se defendió ella.

De hecho, la propia Liliana Rodríguez , una de las hijas del cantante, se desahogó en redes sociales y levanté la voz en defensa de su progenitor, pese a que no cuenta con la mejor relación: "Espero que Telemundo tome cartas en el asunto porque el mensaje es nefasto 'búrlate, mofa, irrespeta a las personas de la tercera edad y serás premiada'" , escribió en una publicación.

"Yo a Alicia siempre la he querido, mi familia también y si tengo que pedirte disculpas porque hice algo indebido te ruego me perdones", le expresó a Alicia, quien no dudó en ir a sus brazos y fundirlo en un gran abrazo hasta llegar a las lágrimas.

Las contundentes declaraciones de Liliana Rodríguez sobre la extraña muerte de su hermano, Juan José Rodríguez, El Puma Jr.