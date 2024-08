Horas después de solicitar el divorcio de su esposo Offset, Cardi B anunció en redes que está embarazada de su tercer bebé. Este jueves 1 de agosto, la rapera de I Like It mostró su abultado vientre al salir de un hotel en la ciudad de Nueva York.

“Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión”, continuó en su mensaje dedicado al hijo que lleva en el vientre. “¡Te amo mucho y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, de lo que me empujaste a hacer! Es mucho más fácil afrontar los giros y las pruebas de la vida estando tumbado, ¡pero tú, tu hermano y tu hermana me han demostrado por qué vale la pena seguir adelante!

El representante de la artista explicó a medios internacionales que el divorcio “ha tardado mucho en llegar", agregando que era la manera más probable en la que terminen los raperos.