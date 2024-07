La policía irlandesa rindió homenaje a Taylor Swift por sus shows

Por medio de las redes sociales de la policía nacional, compartieron su interpretación de los éxitos de Swift como Shake It Off . Este homenaje fue para dar la bienvenida a la cantante, días antes de su presentación.

Sin embargo, este no fue el primer homenaje que Swift recibió al llegar a un país. Recientemente, la Guardia Real, en Londres, también interpretó la misma canción Shake It Off, día antes de las fechas en Wembley.

