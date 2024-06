Video | Así fue como Taylor Swift apagó un incendio en su casa

Taylor Swift reveló algunos retalles de su colaboración con Gracie Abrams, en el álbum The Secret of Us, de la cantautora estadounidense. Mientras grababan, compartió un video en la red social X en donde ocurrió un incendio en la casa de Taylor, y tuvieron que actuar con rapidez para que el accidente no empeore.

“Escribir toda esta canción desde las 2am hasta las 6am fue de lo más divertido que he tenido en mi vida", escribió Abrams para acompañar la singular escena. "Sabemos cómo usar un extintor", añadió la cantante como una divertida referencia de la cantante.

El video sucedió cuando Abrams y Swift trabajaban juntas en la canción Us en el apartamento de la segunda, en Nueva York. Según Abrams, la sesión duró hasta la madrugada, y en medio del cansancio, de la cena y bebidas y que habían ingerido las artistas, sucedió un pequeño incendio en la cocina.