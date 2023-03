Joel y Ellie están listos para terminar su tramo de la primer historia en 'The Last of Us', este próximo 12 de marzo. En sus redes sociales, la plataforma de streaming responsable, HBO Max, avisó que el final de temporada se adelantará una hora. Aunque no se expuso el motivo, es claro que la principal razón responde al choque de horarios con la celebración de los premios Óscar 2023.

Al contrario del 5 de febrero, The Last of Us ya no adelantará su capítulo a un viernes, como pasó cuando su episodio cinco interfería con la programación del Super Bowl. Sin embargo, dicho precedente al parecer no gustó mucho a los creadores de la serie, por lo cual han decidido mantener su día de estreno.