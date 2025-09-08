Roblox revoluciona su plataforma con IA, videos cortos y más beneficios para creadores

Roblox anunció una serie de innovaciones durante su conferencia de desarrolladores RDC 2025, enfocadas en potenciar la experiencia de usuarios y creadores. Entre las principales novedades destaca Roblox Moments, una función en fase beta que permitirá grabar, editar y compartir clips de juego en formato corto.

La compañía también presentó herramientas basadas en Inteligencia Artificial, como la generación de objetos 4D interactivos, vehículos y armas creados a partir de simples descripciones y APIs de Texto a Voz y Voz a Texto que facilitan la creación de mecánicas narrativas o comandos de voz dentro de los juegos. Además, se implementará la traducción automática de chats de voz en tiempo real en varios idiomas, incluido el español.

Otro de los avances es la integración del Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) en Roblox Studio, que permitirá a los desarrolladores conectar aplicaciones externas y trabajar de forma más versátil. Asimismo, los avatares ahora tendrán movimientos más naturales, y el sistema de emparejamiento personalizado garantizará experiencias competitivas más justas.

En cuanto a la comunidad creadora, Roblox informó que en 2024 los desarrolladores ganaron más de 1 000 millones de dólares a través del programa DevEx. Para 2025, la compañía aumentará la tasa de conversión de Robux en dinero real en un 8,5 %, junto con precios regionales y nuevas recompensas.

Con más de 111 8 millones de usuarios activos diarios y más de 390 000 millones de visitas a experiencias, Roblox apunta a consolidar su meta de captar el 10 % de todos los ingresos por contenido de videojuegos en el mundo.