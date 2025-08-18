Roblox endurece sus medidas para proteger a menores de contenidos inapropiados

Roblox ha anunciado un conjunto de restricciones con el objetivo de reducir la exposición de los menores a contenidos y comportamientos inadecuados. Entre las medidas destacan la limitación de acceso a experiencias sin calificar y a determinados entornos sociales.

La compañía informó que ha incorporado una nueva tecnología capaz de detectar comportamientos que infringen sus políticas dentro de los juegos. Por ejemplo, si una herramienta de dibujo es utilizada para crear contenido inapropiado, el sistema lo identificará y, en caso de encontrar un alto volumen de infracciones en un servidor, este será desactivado automáticamente.

Lea más: Echoes of the End: una promesa épica que tropieza en su ejecución

Además, en los próximos meses entrará en vigor una normativa para las experiencias sin calificar, que obligará a los desarrolladores a contar con una etiqueta de madurez de contenido. Para obtenerla, deberán completar un cuestionario de madurez y cumplimiento. Esto permitirá a los usuarios y a los padres saber con mayor claridad si un juego es adecuado para los menores.

Lea más: Los videojuegos cobrarán vida en Ecuavisa

Otro cambio se centra en las quedadas sociales, en las que los usuarios interactúan mediante chat o avatares. Roblox ha decidido restringir aquellas que representen espacios privados, como dormitorios, baños o exclusivos para adultos, como bares o discotecas, que solo estarán disponibles para usuarios mayores de 17 años con identidad verificada.

"Si bien estas configuraciones no infringen nuestras políticas actuales, hemos observado tasas más altas de comportamiento inapropiado en ellas, por lo que estamos restringiendo aún más el acceso a algunas de ellas a nuestros usuarios más jóvenes", explican desde Roblox.

Con estas medidas, Roblox busca reforzar la seguridad digital y garantizar una experiencia más adecuada para su comunidad juvenil.