Así fue el Xbox Showcase 2024: un evento lleno de noticias sobre juegos destacados

De la mano de Microsoft , anunciaron varios juegos interesantes, tales como DOOM y Call of Duty , entre otros títulos como Perfect Dark y Fable que eran los más esperados por sus fanáticos.

La mayoría del público no estaban tan esperanzados después del decepcionante Summer Game Fest 2024 ; sin embargo, lograron sorprender a muchos con las noticias de los videojuegos que pronto llegarán.

Call of Duty

El evento duró aproximadamente una hora y media donde se presenció mucho game play, además quedaron impactados con los gráficos y el diseño de South of Midnight.

Todavía se desconoce las fechas de cuando será el lanzamiento de algunos de los juegos que fueron parte del Showcase, pero esos videojuegos ya confirmaron su fecha: la expansión de WoW, The War Within, y la expansión de Diablo 4, Vessel of Hatred.

Uno de los títulos que no tienen aún día de estreno, es Indiana Jones y el Gran Círculo, un juego que captó la atención del público por sus escenas realizadas cinematográficamente y con escenas in-game.

