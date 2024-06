Este fue el resumen del Summer Game Fest 2024: anuncios y tráilers que llegarán próximamente

El Summer Game Fest 2024, se llevó a cabo este viernes 7 de junio en Los Ángeles, donde usuarios pudieron conocer nuevos videojuegos próximos a su estreno.

Titulos como Lego: Horizon Adventures, Neva, Harry Potter: Quidditch Champions, Dragon Ball Sparking Zero, Batman: Arkham Shadow, Sid Meier’s Civilization VII, Kingdom Come Deliverance II, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Monster Hunter Wilds, entre otros, son los videojuegos desarrollados para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC.