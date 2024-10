El 17 de octubre de 2024, Microsoft llevó a cabo su más reciente Xbox Partner Preview, un evento digital centrado en emocionantes lanzamientos de terceros. Durante 25 minutos, se presentaron 15 títulos que abarcan géneros desde el terror hasta la fantasía, prometiendo un futuro brillante para Xbox Series X/S, PC y Game Pass.

Lea También: Drake Bell hizo vibrar a Guayaquil en el Budokan 2024

Entre los anuncios más destacados se encuentra Wuchang: Fallen Feathers, un nuevo soulslike que llegará en 2025, y el DLC de Alan Wake 2: The Lake House, que se lanzará el 22 de octubre. Otro juego notable es Like a Dragon: Pirate in Hawaii, donde Goro Majima tomará el protagonismo a partir del 21 de febrero.