Con 120 invitados nacionales y 12 internacionales , entre ellos, Drake Bell, cantante y actor estadounidense, el evento no decepcionó a los miles de asistentes que se dieron cita en el Malecón 2000.

El famoso actor de Nickelodeon, Drake Bell, conversó con el equipo de Mundo Gamer y admitió estar emocionado por visitar el Puerto Principal.

El estadounidense calificó a Guayaquil como una ciudad bonita y calurosa. Mencionó que estaba feliz por probar platillos relacionados con los mariscos; pues admitió que le gustan mucho. Incluso nos pidió una recomendación, donde el encebollado fue la respuesta inmediata.

La frase icónica "oye tranquilo viejo" se ha vuelto viral en toda Latinoamérica; siendo protagonista de varios memes. Referente a esto, el actor contó que, en su traducción en inglés, también es famosa y que no entiende por qué "los guionistas me decían que no es un chiste", admitió.

Bell realizó un show en Budokan junto a los mexicanos Enzo Fortuny y Lalo Garza, las voces en español de Drake y Josh de la serie que lleva el mismo nombre. Además, ofreció un concierto, donde interpretó su repertorio personal.

Aseguró que considera a Fortuny y Garza como sus hermanos y que les tiene mucho cariño.