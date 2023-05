La diferencia de 12 millones de ventas entre ambas consolas se debería a la capacidad de producción y problemas de stock, además de nuevas colaboraciones con los lanzamientos de videojuegos.

A diferencia de 2021, donde Sony dejó en sus inicios a más de 50 mil usuarios sin acceder a la PS5. Esta vez, la compañía anunció que no volvería a tener problemas en su oferta y demanda. Lo que significaría que la empresa está lista para que su éxito de ventas siga en asenso.

No así con el problema de ventas que aqueja a Microsoft en consolas. Pues la compañía optó por incluir gran parte de sus ingresos en una experiencia gamer respecto a los computadores y la compatibilidad universal con distintos juegos online.

Además, la compañía, a cargo de la Xbox Series X/S, ha mantenido en orden su producción en masa, pero el gran problema que debilita a la marca estaría en las pocas sorpresas y actualizaciones para dentro de su empresa.

Los últimos éxitos de God Of War Ragnarok y The Last of Us marcaron tendencia de consumo en la PS5, las colaboraciones de Santa Mónica Studio y Naughty Dog con Sony Entertainment Network fueron bastiones para la rotunda victoria de PlayStation.