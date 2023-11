Game of the Year 2023: estos son los nominados al juego del año

A poco más de un mes de terminar el año se viene una de las fechas más esperadas por los amantes de videojuegos con la celebración de los GOTY o los Game Awards.

Esto para muchos usuarios es como el Óscar pero en el mundo del videojuego, donde las nominaciones tienen a sus favoritos en varias categorías.

En este caso, Marvel’s Spider-Man 2 tiene 7 nominaciones, al igual que Super Mario Bros. Con 5 nominaciones cada uno están los juegos de: Wonder y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Estos premios cuentan con más de 15 categorías y para votar se debe ingresar a la página web de The Game Awards y seleccionar los favoritos. Para mayor conocimiento estos son los nominados.