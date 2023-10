Epic Games Store está regalando The Evil Within parte II. Uno de los tíitulos de terror psicológico más aclamados. Tal vez recuerdas The Evil Within por nuestra recopilación de los videojegos más tenebrosos que hicimos en el año anterior. Pero esta vez se trata de su segunda entrega. El detective Sebastián Castellanos lo perdió todo, sí, pero podrá salvar a su hija si desciende, una vez más, al mundo de las pesadillas.

Solo recuerda que podrás reclamar este juego, TOTALMENTE GRATIS en la tienda de Epic hasta el 2 de noviembre al medio día, así que apresúrate antes que lo pierdas.

Ahora bien, si el gaming no es lo tuyo, pero aun así te apasiona vivir el terror de primera mano y eres parte de la cultura geek, también hay noticias para ti.