Naughty Dog, el reconocido estudio detrás de títulos como The Last of Us y Uncharted, anunció su nuevo proyecto: Intergalactic: The Heretic Prophet.

Este videojuego de acción y ciencia ficción, en desarrollo desde 2020, está protagonizado por la actriz Tati Gabrielle, quien interpreta a Jordan A. Mun, una cazarrecompensas atrapada en el planeta Sempiria.

El anuncio ha generado controversia en la comunidad de jugadores. Algunos críticos han calificado al juego de "woke" y "progresista", enfocándose en la apariencia de la protagonista, una mujer asiática con la cabeza rapada.