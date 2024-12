Los fanáticos del universo de The Witcher están de fiesta. Durante la ceremonia de The Game Awards 2024, CD Projekt Red sorprendió a la audiencia con el anuncio oficial de The Witcher IV, marcando el comienzo de una nueva saga en el aclamado universo inspirado en las obras de Andrzej Sapkowski.

El anuncio llegó acompañado de un breve, pero, impactante tráiler cinematográfico que mostró paisajes sombríos, criaturas desconocidas, y la emblemática medalla de lobo parcialmente cubierta de nieve.

Si bien el avance no reveló detalles específicos sobre la trama, dejó entrever que esta nueva entrega explorará territorios y personajes inéditos en el vasto continente.

El detalle más importante de esta nueva entrega es que Ciri será el personaje principal. Este cambio de enfoque marca un hito en la franquicia, que hasta ahora había girado principalmente en torno a Geralt de Rivia.