A pesar de haberse convertido en el juego más deseado de todo Steam, The day before se convirtió en uno de los títulos con mayor número de críticas negativas.

Sin duda, la sorpresa de este 2023 se la lleva Baldur’s Gate 3, luego de que el jurado internacional de The Game Awards le otorgara el GOTY del año.

No lo tenía fácil, compitió con gigantes como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Alan Wake 2 y Marvel’s Spider-Man 2, entre otros.

