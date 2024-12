Aunque se mantienen en reserva muchos detalles sobre esta alianza, Konami ha confirmado la asociación en sus redes sociales, prometiendo una colaboración que los fanáticos no querrán perderse.

“Prepárate para una colaboración definitiva: ¡el querido manga de fútbol 'Captain Tsubasa' se encuentra con eFootball en una nueva y emocionante asociación!”, anunciaron en un post de Twitter.

Además, el mensaje fue acompañado de una imagen que muestra a estrellas del fútbol como Messi, Neymar y Suárez con equipamiento inspirado en los uniformes de los personajes de la serie. Esta es una oportunidad única para los seguidores del anime y el juego de experimentar la mezcla entre ambos universos.

Aunque este tipo de colaboraciones no son comunes, dado que la franquicia de Los Super Campeones generalmente prefiere lanzar sus propios videojuegos, como Captain Tsubasa: Rise of New Champions (2020), los fans de ambas marcas tienen mucho que esperar.