La cultura japonesa se tomó Quito con el Ichiban Fest XII

Los asistentes aprovecharon para caracterizar a sus personajes de anime o videojuegos favoritos. Ángel fue vestido del fontanero más famoso del mundo: Mario, para competir en la batalla de Super Smash Bros. "He jugado este juego desde los cuatro años", aseguró.

Más información: The Last of Us sufre una supuesta filtración de lo que sería la tercera parte del videojuego

Los organizadores del evento explicaron que Ichiban fest nació cómo una necesidad de la comunidad de encontrar un espacio para ser ellos mismos. La convención lleva 24 años impulsando el mundo de los videojuegos y la cultura geek.