Call of Duty estará disponible para Nintendo Switch

El magnate tecnológico Microsoft y la compañía creadora de videojuegos, Nintendo , han firmado un contrato de 10 años para llevar la reconocida saga de Call of Duty a jugarse en la principal consola de la compañía nipona, la Nintendo Switch.

¿Es factible jugar Call of Duty en una Nintendo Switch?

Sin embargo, el trato aún no está cerrado en su totalidad. Para ello, los 'fans' de Nintendo tendrán que esperar varios meses más. ¿La razón? A parte de la larga espera legal, varios de los usuarios y 'testers' han advertido que la jugabilidad de un juego con altas gráficas como Call Of Duty podría no ser la mejor en una consola como la Switch.

"Si a una computadora 'gaming' de más de $2.000 le cuesta a veces correr este juego, ¿qué pasará con un aparato tan pequeño como la Nintendo Switch?, se preguntó el Youtuber español Manolin.