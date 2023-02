Vargas Llosa accede a la Academia Francesa con un alegato por la novela libre

En su alegato, el autor d e "La fiesta del Chivo" y "La ciudad y los perros" también dijo que "nadie está a salvo si no todos somos libres. Es la gran enseñanza de la literatura francesa".

En una larga alocución bajo la emblemática cúpula de la sede del Instituto de Francia (institución a la que pertenece la Academia Francesa) y ante invitados selectos como el rey emérito español Juan Carlos I, Vargas Llosa defendió la novela libre, una que sí que sobrevivirá a todo, y no como la "caricatura que los países totalitarios nos venden como novelas" .

Francia, dónde empezó a sentirse un autor latinoamericano

La elección de Vargas Llosa, anunciada en 2021 para ocupar el sillón número 18 que dejó vacante el filósofo Michel Serres a su muerte en 2019, había causado polémica por contravenir dos grandes cánones de la Academia Francesa: no elegir a nadie mayor de 75 años (actualmente el escritor hispano-peruano tiene 86) y ser un autor que no escribe originalmente en francés.Vargas Llosa, sin embargo, reafirmó en la ceremonia sus vínculos con Francia, con su idioma y en especial, con autores como Gustave Flaubert. Sin ellos, dijo, no habría llegado a ser el escritor que es hoy.

En concreto, el autor de "La fiesta del Chivo" rememoró que, cuando desembarcó en territorio galo en 1959, los franceses, "fascinados por la revolución cubana" antes de que esta se convirtiera en una "tiranía", habían descubierto y leído antes que él a autores como "Borges, Cortázar, Uslar Pietri, Onetti, Octavio Paz y, más tarde, Gabriel García Márquez".

"Gracias a Francia descubrí la otra cara de América Latina, los problemas comunes a todos sus países, la horrible herencia de los golpes militares y del subdesarrollo, la guerrilla y los sueños compartidos de liberación", dijo.

"Por tanto, fue en Francia -¡qué paradoja!- donde comencé a sentirme un escritor peruano y latinoamericano", destacó ante los miembros de la institución creada en 1635 por el cardenal Richelieu para velar por la lengua francesa.

A todos ellos se los conoce como los "inmortales", un selecto club que ahora acoge a su primer sudamericano y que debe el sobrenombre al lema del sello que el cardenal Richelieu dio a la institución que fundó en 1635: "À l'immortalité" (A la inmortalidad).

Los "inmortales" se reúnen cada jueves a las 15.00. Para cumplir su misión en París, sin descuidar también sus labores en la Real Academia Española, Vargas Llosa planea pasar en Francia 15 días y 15 en Madrid.

