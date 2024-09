Conozca los libros más traducidos de cada país y cuáles son los que destacan en Latinoamérica

Continuando en América del Norte, es importante mencionar algunos de los títulos brillantemente escritos como por ejemplo, In the Castle of My Skin de Barbados de George Lamming y también Una breve historia de siete asesinatos de Jamaica de Marlon James, dice Nicolette Filson, autora de una nota periodística sobre los títulos más traducidos alrededor del mundo.

Muchos de los libros más traducidos de Europa proceden de la literatura infantil, por ejemplo, está Bambi de Austria, A Life in the Woods de Felix Salten, Alice's Adventures in Wonderland de Inglaterra de Lewis Carrol, Las aventuras de Pinocho de Italia de Carlo Collodi, o Pippi Longstocking de Suecia de Astrid Lindgren, este tipo de cuentos han acompañado a los niños a la hora de dormir durante más de un siglo.

Un género literario que causa sorpresa en la lista proviene de un libro teórico sobre ajedrez. Mi sistema de Letonia: Un Tratado sobre Ajedrez de Aron Nimzowitch ha tenido un gran impacto en el mundo de los ajedrecistas. Si bien a la mayoría de las personas les resulta difícil recordar qué pieza hace qué, parece haber suficiente amor por el juego como para justificar la traducción de este texto a más de ocho idiomas.

Y al hablar del más traducido en Europa, aunque aplica para cualquier otro continente, hay que referirse a l novela El Principito del autor francés Antoine de Saint-Exupéry. Esta breve novela gira en torno a un joven príncipe que visita diferentes planetas e intenta navegar por temas como el amor, el compañerismo, el aislamiento y la pérdida.

Se considera una historia atemporal debido a su abundancia de citas conmovedoras. Afortunadamente, estas perlas de sabiduría se han traducido a más de 382 idiomas en todo el mundo. Aunque aprender francés y poder leerla en su idioma original será siempre una gran idea, explica Nicolette Filson.

En África, después de la ficción, el género principal de los libros africanos más traducidos son las autobiografías que corresponden a un gran número de autores valientes como un prisionero torturado de Mauritania en Diario de Guantánamo de Mohamedou Ould Slahi, un científico adolescente innovador de Malawi que escribió The Boy Who Harnessed the Wind de Willima Kamkwamba y un niño soldado de Sierra Leona con Long Way Gone: Memoirs of a Boy Soldier de Ishmael Beah. Los expertos consideran que la vida de alguien puede ser incluso más impactante que la ficción.

La obra más traducida de cualquier país africano es un cuento del autor keniano Ngũgĩ wa Thiong’o titulado The Upright Revolution: Or Why Humans Walk Upright que supera incluso al autor nacido en Sudáfrica J.R.R. Tolkien que escribió El Hobbit.

La fábula de Ngũgĩ wa Thiong’o se ha traducido a 63 idiomas y en su libro hace su explicación folclórica de cómo y por qué los humanos caminan sobre dos piernas, Thiong’o comunica un mensaje crucial: todos estamos conectados. A menudo damos por sentada esta idea y debemos recordarla en tantos idiomas como sea posible.

Ya en Asia, causa curiosidad como los géneros de los libros más traducidos varían tanto como su gente, sus culturas y paisajes. Y hay de todo un poco; ficción, poesía, política, historia, autobiografías y hasta meditación. Este continente es diverso en literatura.

El autor japonés Haruki Murakami se lleva el primer lugar con uno de los libros más traducidos en Asia, continente donde se destacan Norwegian Wood de Murakami y Autobiografía de un yogui de India de Paramahansa Yogananda. El primero trata los temas universales de la depresión y el dolor tras el suicidio del amigo del protagonista, mientras que el segundo explora el viaje espiritual de un hombre aventurero.

Ambos textos reflejan la experiencia humana, razón por la cual han sido requeridos para traducirse en decenas de idiomas, otorgándoles universalidad a sus historias.