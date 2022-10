La historia del ecuatoriano ganador de premio internacional de fotografía: "No lo creía"

Daniel Mideros, fotógrafo ecuatoriano, fue el ganador del premio ‘Wildlife Photographer of the Year’s Animal (Fotógrafo de Vida Silvestre del Año), y reconocido además por e l Museo de Historia Natural de Londres gracias a la imagen que retrata a una de las especies en peligro de extinción del Ecuador, el oso de anteojos.

¿Cómo te enteraste de la convocatoria y por qué te decidiste a ser parte de ella?

¿Cómo es el proceso de participación?

Entonces entras a este proceso de selección, te piden el formato RAW, que es la fotografía pura sin la edición -para que vean que no haya alteraciones-, y pasas por filtros para poder autentificar la fotografía dentro del concurso , tanto como autor y sin que estés utilizando photoshop.

El día en que Daniel se enteró de la gran noticia

Uy, el día en que me enteré, para ser honesto leí el mail como ocho veces, porque no lo creía. Como te digo, es como cuando le dicen a un actor de cine que ganó un Óscar, es algo que esperas toda tu carrera y la verdad me emocioné mucho. Estaba con unos amigos, realmente genera una felicidad muy grande por todo el sacrificio que uno hace para hacer la foto tanto en tiempo.

Tú sabes que los ecuatorianos debemos autofinanciarnos, por lo que es el doble de duro.

Ellos te piden un filtro de silencio hasta que sea el oficial, para que sea sorpresa todo. Entonces no poder decirle a nadie, esperar hasta el anuncio de los premios en octubre (...) es una felicidad única.

(Daniel, también conocido como 'Diche' fue reconocido como el mejor fotógrado de vida salvaje en la categoría de animales de este año. El galardón es uno de los más importantes para fotógrafos de naturaleza)