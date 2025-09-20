Arte y Cultura
20 sep 2025 , 09:00

De Javier Moro a Bobicraft: los invitados que marcan la recta final de la Feria Internacional del Libro Guayaquil

El evento reúne a grandes figuras de la literatura y el mundo digital, con una intensa agenda de firmas y coloquios que se extiende hasta el domingo.

   
    Inauguración de la Feria Internacional del Libro Guayaquil.( RRSS )
La undécima edición de la Feria Internacional del Libro Guayaquil, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad, se acerca a su fin este domingo 21 de septiembre, tras cinco días de intensa actividad literaria. El evento reúne a una notable selección de escritores, tanto de talla internacional como talentos locales, atrayendo a miles de lectores y aficionados a la cultura.

El evento, que se extiende hasta el domingo en horario de 09:00 a 21:00, cuenta con la participación de más de 40 escritores, incluyendo a nombres destacados como el español Javier Moro, el popular youtuber mexicano Bobicraft y la reconocida cantautora ecuatoriana Margarita Laso.

Asistente a la Feria Internacional del Libro.
Asistente a la Feria Internacional del Libro. ( RRSS )

El evento cuenta con la presencia de figuras de renombre como la colombiana Eva Muñoz, la española Ana Pérez, el reconocido escritor Javier Moro (España), el novelista y periodista Héctor Abad Faciolince (Colombia), la autora Amalia Andrade (Colombia), la venezolana Darlis Stefany, la mexicana Bobicraft, y la multifacética Isabella Santodomingo (Colombia). También participan el sacerdote y escritor Alberto Linero (Colombia) y la narradora Gloria Esquivel (Colombia).

Ecuador también está representado por un nutrido grupo de escritores, poetas y artistas como Margarita Laso, Clara Medina, Solange Rodríguez, David Aguirre, Verónica Coello, Santiago Cevallos, Cristóbal Zapata, Ricardo Pita, Andrea Crespo, Sonia Manzano, Gabriela Ponce, entre otros.

Estudiantes de primaria y secundaria acudieron al Festival Internacional del Libro.
Estudiantes de primaria y secundaria acudieron al Festival Internacional del Libro. ( RRSS )

La feria ofrece una agenda diversa en estos dos últimos días, con talleres, coloquios, homenajes, concursos y presentaciones de libros. Entre los puntos más esperados:

Sábado 20 de septiembre

  • 10:00 - 11:00: Lanzamiento del libro "Una forma de vivir" por Catherine Alayón y Lizet Almache.
  • 11:00 - 12:00: "Hablemos con Bobicraft", un encuentro sobre cómo contar historias para nuevas generaciones, con entrevista de Alex Loaiza. También, un Meet and Greet con Eva Muñoz.
  • 12:00: Firma de libros con Bobicraft.
  • 13:00 - 14:00: Debate sobre "Topes literarios: ¿te enganchan o te arruinan la historia?" con Eva Muñoz, Angie Calvas y Jazmín Sánchez.
  • 15:00 - 16:00: Coloquio "Mundo Canino: Los perros como personajes literarios", con Juan Carlos Moya, Alonso Sánchez Baute y Cecilia Ansaldo.
  • 15:00 - 17:00: Trivia Literaria, organizada por Agenda Juvenil.
  • 16:00 - 17:00: Presentación de la novela ecuatoriana "Bajo las ruinas del alma" por Félix Pilay y Orlando Murillo. Presentación de "Onirias: Colección de novelas de autoras ecuatorianas" por Andrea Crespo, Solange Rodríguez y María Paulina Briones.
  • 17:00 - 18:00: Charla sobre literatura e historia a propósito de la novela "Manvscrito de vna corónica inconclvsa" de Raúl Vallejo. Coloquio con Ana Pérez: "Toma las riendas de tu vida y establece hábitos poderosos".
  • 17:00 - 19:00: "100 Lectores Dijeron", a cargo de Agenda Juvenil.
  • 18:00 - 19:00: "La poesía nos sale al paso", con Paúl Puma, Margarita Laso y Sandra de la Torre.
  • 18:00: Firma de libros con Ana Pérez.
    • Joaquín Hernández durante su intervención en la FIL.
    Joaquín Hernández durante su intervención en la FIL. ( RRSS )

    Domingo 21 de septiembre

  • 10:00 – 11:00 | Encuentro con Pilar Briz – autora de La Primera Aventura de Pincelito + Taller de lectura y arte para niños
  • 11:30 – 13:00 | Micrófono abierto: Me gusta en los libros pero en la vida real – Agenda Juvenil
  • 13:00 – 14:00 | Coloquio sobre la obra de Eva Muñoz
  • 14:00 – 15:00 | Obra de teatro musical El Testigo – Ministerio Karis e Iglesia Bautista Emanuel
  • 16:00 – 17:00 | Coloquio sobre la obra de Darlis Stefany / Música ecuatoriana de múltiples raíces – Margarita Laso, Schuberth Ganchozo y Ricardo Pita / Presentación del libro Romperme fue solo el comienzo – Alberto Linero
  • 16:00 – 18:00 | Trivia Literaria – Agenda Juvenil
  • 17:00 – 18:00 | La vulnerabilidad como forma de escritura – Amalia Andrade
