De Javier Moro a Bobicraft: los invitados que marcan la recta final de la Feria Internacional del Libro Guayaquil

La undécima edición de la Feria Internacional del Libro Guayaquil, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad, se acerca a su fin este domingo 21 de septiembre, tras cinco días de intensa actividad literaria. El evento reúne a una notable selección de escritores, tanto de talla internacional como talentos locales, atrayendo a miles de lectores y aficionados a la cultura.

El evento, que se extiende hasta el domingo en horario de 09:00 a 21:00, cuenta con la participación de más de 40 escritores, incluyendo a nombres destacados como el español Javier Moro, el popular youtuber mexicano Bobicraft y la reconocida cantautora ecuatoriana Margarita Laso.

