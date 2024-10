Las pruebas empezaron un par de semanas antes del concurso. Hizo ensayos con clientes de mucha confianza y al final tomo la decisión del tipo de pastel que iba a hacer para satisfacer a los jurados.

Los ocho reconocidos profesionales de la pastelería coinciden en su forma de pensar, “son minimalistas a la hora de decorar, sin mucho dulce y nada de colorantes o sabores especiales”.

Cuando fue a presentar su creación a los jurados no pensó que ganaría. “Fue súper especial porque el nivel de los otros concursantes era muy bueno. Cuando escuché el tercer y segundo lugar, pensé que ya no quedaba hasta que escuché el primer lugar y no podía creer. Hasta ahora es algo que a veces no puedo creer porque es un concurso súper importante por los jurados que están presentes".