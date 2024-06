Antes de partir a Estados Unidos para participar en la Copa América 2024, Consuelo Gonzalón abrió las puertas de su cocina a Ecuavisa.com. Ella es conocida como la jugadora número 12 de la Tri pues, aunque no golea en la cancha, sí lo hace con cada platillo y antojo que cumple a los jugadores de la Selección de Ecuador. Conoce aquí la historia de La Madrina: Hay que entrar por un pasillo, por donde cabe una sola persona, para llegar hasta donde están las hornillas, las ollas y los ingredientes con los que prepara cada comida. Ella sale hasta la mitad de ese pasillo con una sonrisa, un abrazo y nos da la bienvenida. Se escucha cumbia a todo volumen, dice que siempre cocina con música. Lea también: Copa América 2024: mira gratis los partidos de Ecuador por la App de Ecuavisa Cuatro personas más la acompañan y ayudan. Son las 10:30 de la mañana y ya están preparando todo para el almuerzo. El servicio empieza a las 12:30 y termina a las 14:30. En el comedor de la Casa de la Selección vienen alrededor de 100 personas diariamente, aunque Consuelo dice que cocina “para los que estén”.

¿Cómo llegó Consuelo a ser la chef de la Tricolor?

A finales de 2009, en Quito, unos trabajadores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, llegaron a comprar comida al restaurante donde ella trabajaba. “Creo que era un pollo a la coca cola lo que se llevaron y les gustó mi sazón. Después de eso volvieron y me ofrecieron ser la encargada del área de cocina de la Casa de la Selección”. Desde el 7 de enero de 2010 alimenta a los muchachos encargados de los sueños mundialistas de todo un país. Su sazón la ha probado desde Antonio Valencia, Edison Méndez, Felipe Caicedo, hasta Enner Valencia, Moisés Caicedo y Kendry Páez. Dice que los primeros tres meses fueron duros porque no entendía la responsabilidad que significaba alimentar a quienes regalan alegría y esperanza a los ecuatorianos. Le sugerimos: Piero Hincapié: "Mi posición es zaguero central, pero si el DT quiere que vaya de lateral, lo haré de la mejor manera" Consuelo es ibarreña y tiene 59 años. Es madre de cuatro y abuela de ocho. Es la cuarta de siete hermanos y viene de una familia de cocineros.

“Mi hermana Angelita tiene un puesto de empanadas. La que no cocinaba era yo, siempre me molestaban que era servida. Era la carishina de la casa”.

Casi tiene un novio venezolano

Está felizmente separada. Aunque inmediatamente después de confirmar su estado civil, recuerda una anécdota que le sucedió en Venezuela.

Se jugaban las eliminatorias para el mundial de Brasil 2014, los seleccionados y su jugadora estrella, Consuelo, viajaron a Puerto La Cruz en octubre de 2012. Cuando llegó al hotel de concentración no la reconocieron como la chef de la selección de Ecuador y escuchó cómo un grupo de personas planificaba una ‘mala jugada’ contra La Tri.

Consuelo salió en defensa de “sus guaguas”, como ella los llama y cuenta, “les metí guerra, les dije que yo no cocinaba si no me daban mi espacio, porque yo estaba ahí para cuidarles a ellos”. Añade que no recuerda lo que le respondieron, pero confesó que mejor no lo menciona porque debe mantener el secreto para que no haya enojos entre países. Revise: ¿Cuáles son las edades de los jugadores de la selección de Ecuador en la Copa América 2024?

“Cocinaba en un espacio pequeñito, pero no sabían ni los jugadores, ni el presidente, no sabía nadie porque eso era algo que yo tenía que resolver. Al único que le conversé fue al doctor Maldonado (médico de la Selección) que estuvo ahí hasta ayudándome a cocinar”.

Al final del día llegó cansada y triste a su habitación, pero apenas entró, se llevó una sorpresa. “Llegué a la habitación y había un ramo de flores hermoso, una cosa grandota de picaditas de jamón y me espanté, dije alguien me está pretendiendo, enamorando”. Pero el detalle de amor despertó sospechas en Consuelo, “me dormí con la ropa que estaba puesta. Mi cuarto tenía dos camas, una de esas le empujé hasta la puerta para que nadie abra. No podía dormir, pero cansada de esperar al pretendiente me he quedado dormida”. Al siguiente día intentó contarle al equipo su historia de amor, pero se enteró que los del detalle habían sido los administradores del hotel disculpándose por el mal rato que le hicieron pasar en la cocina. “Yo haciéndome ilusiones que ya venía con novio venezolano, yo solita me hice la película”, cuenta sonriente.

¿Cuántas veces ha viajado con la Tri?

No lleva una cuenta de las veces que ha viajado con la selección, solo sabe que lo hace desde el 2011 y su primer destino fue Argentina. Tampoco recuerda qué jugador la bautizó como madrina, pero han sido generaciones de muchachos que la llaman así. LEA: Copa América 2024: Argentina vs. Canadá abren el telón en Atlanta Cuenta que de los mundiales a los que asistió, el que más la marcó fue el de Catar, por el trato que recibió. “Yo escuché que habían dicho que no me dejaron cocinar, pero no fue así. Yo era la consentida de ahí, es más, me dieron las llaves del hotel y hasta me pusieron una señora traductora porque no entendía nada”. Y, ¿cómo hace con el idioma a los países que visita? “Siempre me dan traductora o utilizo el traductor del teléfono, como sea me hago entender”, afirma Consuelo, quien siempre viaja sola, sin ayudantes.

¿Cómo vive la jugadora número 12 los partidos de la selección?

“Yo sufro, para mí es duro cuando no les va bien a mis chiquitos. Porque cuando ganamos todo el mundo está feliz, pero cuando ellos están mal, nadie está con ellos. Esa es la parte más dura para mí”. Dice que los consiente con comida rica cuando ganan y cuando pierden, como buena madre, “lo que más les gusta es el verde”.

¿Consuelo tiene un favorito?