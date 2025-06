El remolino bélico que ahora crece en Medio Oriente no es nuevo. La relación entre Estados Unidos y Europa con dicha región, ha creado conflictos en varios países. Además, la tensión entre Israel y Palestina tiene tanto tiempo, desde 1947, que hay generaciones de israelíes y palestinos que no han conocido nada más que la guerra. En el arte secuencial, diferentes artistas y periodistas han expresado sus memorias e investigaciones sobre el conflicto en sus diferentes países de Medio Oriente. Desde el icónico Persépolis de la ilustradora Marjane Satrapi, contando sus memorias sobre la Revolución Islámica de 1977 en Irán; hasta los reportajes gráficos del periodista Joe Sacco, abordando el conflicto israelí-palestino. Lee más: Conflicto Israel y Palestina: ¿por qué se desató la guerra?

El canadiense Guy Delisle fue conocido por su novela gráfica Pyongyang (2003), donde narró su estadía en Corea del Norte como supervisor de un proyecto de animación de serie francés de SEK Studio. En 2011, Delisle lanzó su cómic Crónicas de Jerusalén, donde retrató como una postal lo que vio en la ciudad de Israel. “Cuando viajo, intento entender lo que pasa y tomo notas, y cuando vuelvo, las releo y decido si hago un libro o no”, admitió el historietista a la agencia de noticias EFE, en 2023.

Guy Delisle acompañó a su esposa, miembro de Médicos Sin Fronteras, y recorre Jerusalén en compañía de sus hijos. En un simple acto de observar y dibujar, Delisle retrata el día a día de la urbe, las diferentes religiones que se encuentran en la Ciudad Sagrada, la presencia militar que crea la constante alarma de un posible ataque; las conversaciones con la gente y cómo coexisten la visión religiosa de los puntos sagrados frente a la realidad que enfrentan esas poblaciones ante el conflicto entre israelíes y palestinos.

“En el caso de ‘Crónicas de Jerusalén’, no conocía mucho del conflicto en el Medio Oriente, para mí era como ver pasar un tren. Pero esa también era una ventaja, empezar con una página en blanco. No había visto las colonias (de palestinos) ni conocía el muro (¡qué alto era!). Los libros están llenos de incidencias que me ocurren, son hechos interesantes, curiosos, graciosos, raros... Es la vida diaria, como cuando buscaba pañales para mi hija de dos años y medio y todo estaba cerrado, vi un centro comercial y la traductora me dijo que no podíamos ir porque estaba en las colonias”, recopiló el diario El Comercio de Perú de la primera charla de Guy Delisle en la Feria Internacional del Libro de Lima en 2015.

Lee más: Tres razones por las que Jerusalén es una ciudad sagrada