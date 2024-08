"No sé qué pasó", dijo. "Me dijeron que bombardearon la casa".

"Me pregunto qué ha hecho el mundo por mí ante esta tragedia indescriptible. Mi esposa, una médica que dedicó su vida a curar a otros, no hizo nada para merecer tal destino. La familia representa seguridad, y ahora lo he perdido todo. No puedo explicar con palabras el dolor que siento y todavía no puedo comprender lo que ha sucedido", le dijo al medio gazatí.