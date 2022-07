¿Shrek 5? El video de Dreamworks que emocionó a fans de la saga

La película de Shrek 5 parece que es una posibilidad. La saga animada podría volver a los cines y el anuncio ha causado furor en usuarios de todas las edades. La historia del ogro, un burro y su inusual narrativa de comedia y amor con una princesa, marcó a varias generaciones. Cuatro son las cintas cinematográficas que ha lanzado Dreamworks, sin embargo, no se habían ofrecido esperanzas con respecto a una quinta producción. Hasta ahora.

¿El conocido ogro verde podría volver a los cines? ( )

Dreamworks compartió una publicación que engrandeció las ilusiones de los fanáticos de Shrek. En ella, se muestra lo que podría ser el enfoque de la próxima película que es tendencia en redes sociales. El video es corto y tan solo dura unos cuantos segundos. En él se divisa a 'Shrek' junto a sus pequeños hijos, así como unos cuantos conocidos personajes de las pasadas cintas, como 'Burro', uno de los más queridos.

La portada son los pies del ogro y posteriormente aparecen las pequeñas criaturas junto a su madre, Fiona, quienes están en una cama.

“F es por Fiona, Fergus, Farkle, Felicia, Familia, Muy Muy Lejano (Far Far Away)... ¿Continuamos?”.