Lo que debes saber antes de ver 'Dr. Strange en el Multiverso de la Locura'

2. Dr. Strange 2 ocurre luego de los hechos que se dieron en la última cinta de Spiderman: No Way Home y luego de la muerte de Kang en Loki, la serie.

5. Wanda tiene un papel principal dentro de todo el filme, y luego de lo ocurrido en Wandavision, ella llega a convertirse en la villana de la película.

6. Algunas de las cintas y series que debes haber visto para poder comprender mejor el curso de los eventos son: Wandavision, Loki, What if?, Spiderman No Way Home, X-men y Dr. Strange 1.