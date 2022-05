Star Wars Day llega a Guayaquil, conoce cómo ser parte del evento

– "May the force be with you" (frase icónica de los Jedis desde la primera película de la saga, llamada Star Wars IV: A New Hope, de 1977; en español significa "Que la fuerza te acompañe")

– "May the fourth be with you" (que en español dice "Que el 4 de mayo te acompañe")

Qué son los "deepfakes", los algoritmos que le harán creer cualquier cosa