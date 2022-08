La reacción de la hija de Fidel Castro al enterarse que James Franco lo interpretará

James Franco encarnará a la figura cubana Fidel Castro en su próxima película independiente 'Alina of Cuba'. La película contará la historia de la hija del personaje político , Alina Fernández, quien nació del romance entre la socialité cubana Natalia Revuelta y Castro.

"¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo?, ¿Cómo Hollywood no solo nos excluye sino también nos roba nuestras narrativas?", publicó el actor John Leguizamo en su cuenta verificada de Instagram.

Además agregó: "¡No más apropiación Hollywood y los streamers! ¡Boicot! Esto es una mierd* (...) Además de una historia seriamente difícil de contar sin exaltar, lo que estaría mal! No tengo ningún problema con Franco, pero no es latino", expresó el artista.

Por otro lado, la posición de la futura protagonista (en la vida real) de la producción, Alina Fernández, es opuesta. La hija de Castro precisó su apoyo al actor para interpretar a quien fue su padre, además de mostrarse orgullosa de que “el proyecto sea casi en su totalidad latino, tanto delante como detrás de la cámara”.