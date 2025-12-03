Zootopia 2: los cines de China llenos de mascotas en el estreno

Las salas de cine en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/china target=_blank>China</a>, adaptaron el <b>estreno de la película Zootopia 2</b> para permitir que los <b>amantes de los animales</b> ingresen a las funciones <b>con sus perros</b>. Solo en este país se ha conseguido<b></b><b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/zootopia-2-domina-taquilla-accion-de-gracias-usd-556-millones-estreno-LM10496418 target=_blank></a> <b></b><b></b>