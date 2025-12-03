Cine
03 dic 2025 , 16:19

Zootopia 2: los cines de China llenos de mascotas en el estreno

En redes sociales se viralizaron videos donde se puede ver las salas en el estreno de Zootopia 2, repletas de familias y sus mascotas.

   
    Poster promocional cedido por Walt Disney Animation Studios de la película 'Zootopia 2'.( Walt Disney Animation Studios / EFE )
EFE Y RED
Las salas de cine en China, adaptaron el estreno de la película Zootopia 2 para permitir que los amantes de los animales ingresen a las funciones con sus perros. Solo en este país se ha conseguido recaudar USD 272 millones, convirtiéndolo en uno de los mejores estrenos de una película extranjera de la historia.

Se pudo presenciar en los teatros de Shanghai, Beijing, Shenzhen, Guangzhou, Hangzhou, Chengdu, Wuhan, Nanjing, Xi 'an, Chongqing, Qingdao, Suzhou y Lanzhou, con ofertas especiales que ofrecen sesiones solo para mascotas, para incluir a los fanáticos junto a sus peluditos.

¿Qué implica la sesión solo para mascotas?

Para asistir a estas funciones, únicamente lo pueden hacer personas con sus perros, con el fin de evitar molestias a otros espectadores que asistan solos, en pareja o con su familia y les incomode el ruido o sean alérgicos.

Para preparar estas funciones las salas cuentan con algunos implementos necesarios y reglas que se deben cumplir:

-Cada asiento cuenta con pañales, compresas y toallitas húmedas.
-Deben ser responsables del comportamiento de sus peludos durante la función.
-Los propietarios deben ordenar su lugar después de la película.

Aunque esta no es una práctica reciente, varias ciudades se unieron a esta tendencia a su manera.

Beijing creó zonas de perros tranquilos para cachorros tímidos o que se asustan fácilmente, Shenzhen presentó un rincón de fotos de mascotas con iluminación LED, con algunos regalos de patrocinadores y en Wanda de Lanzhou se agregó un evento donde se podía adoptar a un nuevo integrante de la familia.

Este tipo de ventos se dan los fines de semana para facilitar la asistencia de las personas que lo deseen, por lo general lo hacen de una a dos veces, sin embargo, por su gran acogida, cadenas principales como Wanda y Perfect World esperan mantener estas funciones hasta mediados de diciembre.

Temas
mascotas
Video viral
Perros
Cine
estreno
Zootopia
China
