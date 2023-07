Además, reconoció que dejó de beber durante un mes, tras haberse dado cuenta que en navidades pasadas había consumido bebidas alcohólicas en exceso . En ese momento, se dio cuenta que tenía un serio problema con la bebida: ''Me despertaba pensando en ello. Me asustó mucho. Pensaba, a lo mejor tengo un problema con el alcohol''.

Debido a esto, el actual novio de Zendaya decidió dejar de beber en el siguiente mes. Sin embargo, reconoció que durante ese período de tiempo sintió muy apartado de la sociedad: "Sentía que no podía ser social. Sentía que no podía ir al pub y tomarme un refresco'' , aseguraba el intérprete de The Crowded Room . A pesar de las dificultades, el artista continuó con su abstinencia y pasados varios meses, entendió que fue una de sus mejores decisiones en su vida.

Holland, actualmente de 27 años, enfatizó que gracias a su capacidad para dejar la bebida logró dormir mejor, tener más paciencia y mejorar su rendimiento en el deporte. Razones que lo hicieron sentirse orgulloso de él mismo: ''No me puedo creer la diferencia que siento por no beber. Sí, me siento increíble''.