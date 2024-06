Tom Hardy se despide de su papel como Venom, en el nuevo tráiler estrenado

Los fanáticos conocieron cuál será la mayor amenaza a la que Venom y Eddie se enfrentarán, dado que militares desean ocultar a la población sobre la vida fuera del planeta Tierra . Este plan no sale como esperan, ya que especies superiores a Venom llegan a conquistar a los humanos .

En esta nueva película se mirará el final del villano de Spider-Man, muchos usuarios ya han creado sus teorías. Durante los diálogos del corto, expresan que la existencia de Venom siempre destruirá todo.

Además, los fanáticos expresaron su duda por una de las escenas que el tráiler muestra, en la que se observa al actor Chiwetel Ejiofor junto a un personaje que aparece en la escena postcréditos de la segunda entrega de “Venom: Let There Be Carnage”.

No solo eso, en esta pequeña escena de Venom 2, Eddie Brock junto a Venom son transportados al multiverso de Spider-Man (Tom Holland), abriendo la posibilidad de que Venom se integre al UCM.